今月、設立70年の節目を迎える、長崎被災協＝長崎原爆被災者協議会が事務所の展示コーナーのリニューアル作業を進めています。 長崎被災協は長年、原爆の恐ろしさを伝える展示をしてきましたが、6月23日に設立70年を迎えるのに合わせて、「被爆者の歩み」を紹介する内容に更新することになりました。 作業初日は、雇用の場でもあった「被爆者の店」で土産物として販売された「マリヤ