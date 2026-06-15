熊本県内最大のトウモロコシ生産地である菊陽町の小学生が15日、収穫を体験しました。とれたてのトウモロコシは、給食にも登場しました。ぎっしり詰まった黄金色の粒。「なかむら農園」のトウモロコシ畑に集まったのは、熊本県菊陽町･菊陽南小学校の全校児童およそ120人です。 地元の特産品「トウモロコシ」の収穫を体験しました。■児童「とれた！」「楽しいしおいしそう」 JA熊本経済連によりますと、県内生産量の3割