お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が15日、自身のXを更新。同日早朝に行われた「サッカー FIFAワールドカップ2026『日本対オランダ』」の試合で話題となった解説の本田圭佑の“語録”を絶賛した。【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開山里は「本田さんの解説がサッカー素人の私にもとても優しい。そういうことかの連続」と称賛。さらに「あの8番まじうざいという解説、伝わる」と、オラ