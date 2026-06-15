超がつくほどのマイペースな愛田家の長男。本当にマイペースなだけ？それは2歳、3歳と歳を追うごとに不安が疑問へと変わっていき…。 【漫画】『カラフルデイズ～グレーゾーンなわが子との5年間～』第1話のエピソード グレーゾーンの息子くんを育てる日々は初めてのことだらけで、戸惑いの連続。同じ境遇をもつ家族の励みになるよう、作者自身のリアルな体験を漫画に綴り