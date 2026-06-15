女優の郄橋ひかるが15日、都内で映画「山口くんはワルくない」（監督守屋健太郎）浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつに出席した。劇中衣装の浴衣姿で登場。夏が近づく中、今年の夏に何をしたいか聞かれ、郄橋は「汗だくになりたい」と願望を明かした。「夏は涼しい所にいがちじゃないですか」と前置きをした上で、「あえて山登ったりとかアウトドアで暑いところ、サウナだったり汗をながしたい」と話した。