八代市の庁舎建設をめぐる汚職事件について、工事の契約が適正だったかなどを調べる市議会の調査特別委員会、いわゆる百条委員会が15日、開かれました。八代市に対して庁舎建設に関わる記録資料の提出を求めることや、当時の市の幹部職員に対する証人喚問の要求が承認されました。委員会は、今後当時の幹部職員5人の証人喚問を計画しています。次回は7月上旬に開催される予定です。