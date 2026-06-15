◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組スウェーデン５―１チュニジア（１４日・エスタディオ・モンテレイ）日本と同組のスウェーデンが、チュニジアに５―１で大勝し、首位に立った。１点リードの前半３０分にＦＷイサク（２６）＝リバプール＝、後半１４分にＦＷヨケレス（２８）＝アーセナル＝が得点。イングランド・プレミアリーグの名門でプレーする２トップは、第３戦で対戦する森保ジャパンにとって脅威だ。４強以上４度の古豪