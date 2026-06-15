ボーカルダンスユニット「M!LK」の佐野勇斗（28）が喜びの報告をつづり、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】佐野勇斗の激変ショットやメンバーとのオフショット2014年に「M!LK」のメンバーとして活動をスタートさせた佐野。俳優業にも精力的で、2024年後期のNHK連続テレビ小説「おむすび」では役作りのため丸刈りにしたことも話題に。また、書道6段の実力者で、達筆な作品の数々をInstagramで公開してき