ホンジャマカ恵俊彰（61）が15日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）にMCとして生出演した。サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会で日本は1次リーグ初戦で強豪オランダと対戦し、試合終了間際で2−2の同点に追いついた。早朝から生放送を見ていて絶叫したときの夫婦の会話を再現した。後半44分、1−2と劣勢の日本は途中交代のFW小川航基がヘディング。そのボールはゴール前にいたMF鎌田大地の頭頂部に当たって、角度