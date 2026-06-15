【漫画】本編を読む共感必至の「育児あるある」で人気を博すコミックエッセイ『子育てしたら白目になりました』（白目みさえ）。ある時、友達と“夫婦間の家事分担の定義”ついて熱い議論が巻き起こり……。子育て中の主婦たちの「夜の息抜き」こと「オンライン飲み会」が開催された。早速ひとりのママから議題が上がる。夫の態度について思うところがあるそうだ。家事をめぐってちょっとしたケンカになったところ、夫から