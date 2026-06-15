【モデルプレス＝2026/06/15】モデルの佐藤晴美が6月13日、自身のInstagramを更新。膝上レギンスのコーディネートを公開した。【写真】30歳LDH所属美女「スタイル異次元」◆佐藤晴美、膝上レギンスコーデで美脚スラリ佐藤は、白いタンクトップにビッグシルエットの白いニットを重ね、ブラウンの膝上レギンスを合わせたコーディネートを公開。サングラスをかけて街中で撮影したショットで、スラリと真っ直ぐな美しい脚を見せている