【モデルプレス＝2026/06/15】元日向坂46の濱岸ひよりが6月13日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を披露した。【写真】元日向坂46「肌すべすべで憧れ」リラックスショット◆濱岸ひより、キャミ姿で美デコルテ見せ濱岸はヤシの木、ハイビスカス、パイナップルの絵文字を添え、民家のような場所での写真を投稿。白に黒のパイピングが施されたキャミソール姿で笑顔を向けており、美しいデコルテや素肌を見せている。◆濱岸ひよ