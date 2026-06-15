【モデルプレス＝2026/06/15】俳優の秋野暢子が6月13日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「野菜たくさんで健康的」な夕食一覧◆秋野暢子、品数豊富な夕食公開秋野は「さて〜今夜はこんな感じのオカズ」とコメントし、夕食を公開。お魚はおさしみとカルパッチョ2種類です。実は鶏胸肉のスパイシー焼きの写真撮り忘れ…あとは、トーフと白菜と塩昆布とマヨネーズのサラダ。パリッとレタスにしら