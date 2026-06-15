【モデルプレス＝2026/06/15】女優の畑芽育が6月14日までに自身のInstagramを更新。13日に行われた国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】23歳美人女優、抜群スタイル授賞式オフショット◆畑芽育、美肌際立つノースリーブドレス姿畑は「今日という日はきっと、ずっとずっと私の人生を支えてくれる記憶になります」とつづり、会場内での写真を複数