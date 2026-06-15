6⽉12⽇・13⽇の2⽇間、韓国・釜⼭アジアド主競技場で「BTS WORLD TOUR ʻARIRANGʼ IN BUSAN」が開催された。彼らは現在、4⽉からスタートした⼤規模ワールドツアー中。直近では、⽶・ラスベガスで公演を⾏った彼らだが、BTSデビュー13周年の記念⽇は、故郷の地でARMY（ファンネーム）と⼀緒に祝いたいというその思いとともに、釜⼭の地に戻っ