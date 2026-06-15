夏のご褒美タイムにぴったりな「サマーフルーツアフタヌーンティーセット」が、コロンバン原宿サロンに期間限定で登場します。マンゴーや桃、メロンなど旬のフルーツをふんだんに使用した華やかなメニューは、見た目の美しさも魅力。また、コロンバンのキャラクター「原宿みっころ」をイメージした可愛らしいパフェも同時展開。この夏だけの特別なティータイムを楽し