ボートレース福岡のG3「オールレディース・LOVEFM福岡なでしこカップ」は15日、4日間の予選が終了。16日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。気持ち良く一発回答とはいかなかった。今井美亜（35＝福井）は3日目終了時点で得点率7位につけていたが、4日目は得意のセンター枠で4着2本。リズムアップとはいかず、消化不良の内容で予選を終えることになった。「合っていないって感じではなかったんですけどね