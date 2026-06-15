All About ニュース編集部では、2026年5月29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、「芸能人夫婦」に関するアンケートを実施しました。その中から、夫婦仲をお手本にしたいと思う俳優の「芸能人夫婦」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：唐沢寿明×山口智子／57票2位にランクインしたのは、日本のエンターテインメント界を牽引し続けるトップ俳優同士の、唐沢寿明さんと山口智子さん