「投資って、やっぱり怖いかも……」「せっかくコツコツ貯めてきたお金、1円も減らしたくない」そう感じている方は、きっと少なくないはずです。最近は新NISAの話題があふれ、「投資を始めるべき」という空気が広がっています。でも、株や投資信託には、利益が出る可能性がある一方で、元本が減ってしまうリスクもつきもの。「お金を増やす＝投資」そんな風に思い込んで、少し疲れてしまった人もいるのではないでしょうか。実は今