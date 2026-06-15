元NGT48の川越紗彩さんのデジタル写真集「なんとかなるかも」（撮影：田中智久、税込2750円、KADOKAWA）がリリースされました。同写真集は、2025年10月14日に発売された1st写真集「なんとかなるなる」の未公開アザーカットのみで構成されたデジタル限定作品です。【写真】透け感ピンクランジェリーなど悩殺カットが目白押しの川越紗彩さん写真集「なんとかなるかも」1st写真集「なんとかなるなる」はインドネシア・バリにて撮影。