アイドルグループ・可憐なアイボリーの一ノ瀬直緒さんは6月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。イベントにファンが1人しかいない“ネタ動画”を公開しました。【動画】カレアイ・一ノ瀬直緒のネタ動画とは？「リハをこうゆう風に言うのはどうかなーと思う」一ノ瀬さんは「【悲報】ファンよりメンバーの人数の方が多かった」とつづり、1本の動画を投稿。ステージに上がる2人のメンバーの前で、観客が1人だけ立っている様子です。衝