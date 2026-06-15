グラビアでも人気の声優・俳優・DJの由良朱合さんが、15日発売の週刊プレイボーイ（集英社）に登場しました。老舗の温泉宿でしっとりと撮影し、今までにないくらい大人っぽくセクシーな仕上がりです。【写真】両ワキを見せつける大胆ポーズの由良朱合さん今回の撮影では、由良さん自身の希望でもあった「これまでにない大人っぽさ」をテーマに、 さまざまな表情を切り取っています。 大人の階段を上る彼女の今だからこそ見せられる