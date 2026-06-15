史上最高峰のラグジュアリーを体現ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、2026年5月20日より「レンジローバー」2027年モデルの受注を開始すると発表しました。今回のアップデートで最大の注目を集めるのが、新たに追加された最上級グレード「SV ULTRA」です。【画像】超カッコイイ！ これが“史上最高峰”の新「ラグジュアリー“四駆SUV”」です！ 画像を見る！（19枚）レンジローバーは1970年に初代モデルが誕生しました。