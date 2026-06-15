ヒルトンにとって兵庫初進出となるホテル“コンラッド神戸”が、2030年から、兵庫・神戸市に開業予定だ。【写真】洗練された施設内！開業予定の新ホテル詳細■神戸の街の新たなランドマークに今回「コンラッド・ホテルズ＆リゾーツ」ブランドの国内5軒目として誕生するコンラッド神戸は、地下鉄三宮・花時計前駅と地下で繋がり、再整備が進むウォーターフロントエリアへの中間地点に位置し、「神戸市役所本庁舎2号館再整備事