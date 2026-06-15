ことし４月、高崎市内の商業施設で面識のない女性の体をさわり軽いけがをさせたとして警察は県職員の男を逮捕しました。 不同意わいせつ致傷の疑いで逮捕されたのは、前橋市岩神町に住む県職員の岸貴大容疑者（３３）です。警察によりますと岸容疑者は、ことし４月１２日の午後６時半ごろ高崎市内の商業施設で、３０代の女性の体を服の上から触った上、軽いけがをさせた疑いが持たれています。 ２人は面識がなく、女性は岸容疑