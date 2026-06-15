高崎市役所 高崎市は新たに女性３人のはしかへの感染が確認されたと発表しました。 はしかに感染したのは高崎市に住む２０代の女性２人と３０代の女性１人のあわせて３人です。３人はいずれも、今月３日に市が公表したはしか患者の接触者です。 このうち２０代の女性の１人は、今月１１日に発疹の症状が現れ１２日に高崎市内の医療機関を受診したところ、遺伝子検査で感染が確認されたということです。 この女性は、