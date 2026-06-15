ＪＡバンク群馬の推進大会が前橋市で開かれ、農業者の所得向上や地域活性化への取り組みを実施することなどが決議されました。 ＪＡバンク群馬の推進大会は事業基盤の強化や信用事業のあり方など今年度の運営方針を確認するもので、県内に１５あるＪＡの役員など約８０人が出席しました。 県ＪＡバンク運営協議会の林康夫議長は「持続可能な農業や地域共生社会の実現などに向け、信用事業を軸に役割を果たしたい」とあいさつし