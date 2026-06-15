赤い羽根共同募金などで集めた寄付金、およそ1億8000万円が使途不明になっていることがわかりました。◇「赤い羽根共同募金」は“困ったときはお互いさま”という助け合いの精神から戦後に生まれました。その歴史はおよそ80年で、日本の社会福祉などを支え続けています。しかし、15日、北海道で“赤い羽根募金”の活動を行う北海道共同募金会が会見を行い、集めた寄付金の一部が使途不明になっている事を明かしました。その