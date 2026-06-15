俳優の山崎樹範（52）が15日、インスタグラムを更新。妻で女優の吉井怜（44）の寝相や寝言についてつづった。山崎は「寝相怜ちゃんの不思議な寝方。。。」と書き出し、毛布を頭まで掛けて横たわる妻の写真をアップ。続けて「怜ちゃんは子供のように寝ます。寝ながらあくびをします。寝言も言います」と明かした。妻の寝言について「『ジョージいいかげんにして！！』現在出演中の舞台、『ハリー・ポッターと呪いの子』の台詞でし