お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之が１５日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」に出演。サッカー日本代表のＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）に言及した。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で、日本はオランダに２―２で引き分け。日本はオランダに先制を許したが、後半１２分に、中村のゴールで同点に追いついた。番組冒頭、塙は「オーレ、オレオレオレ〜！」と日本の健闘に大