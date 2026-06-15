総合格闘技（ＭＭＡ）の最高峰「ＵＦＣ」が、ホワイトハウスの庭で大会を開催し、物議を醸している。米国・ワシントンＤＣのホワイトハウスで１４日（日本時間１５日）に実施されたＭＭＡイベント「ＵＦＣフリーダム２５０」は、米国独立宣言から２５０年を記念したもので、ドナルド・トランプ米大統領の８０歳の誕生日祝いも兼ねている。米ニュースサイト「ＴＭＺスポーツ」、英「ＢＢＣ」など複数の海外メディアによると、