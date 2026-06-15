ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、6月15日の放送に政治ジャーナリストの角谷浩一が出演。日本維新の会による副首都構想の関連法案、定数削減法案などが特別国会の会期末（7月17日）までにどうなるか、予想を語った。 長野智子「日本維新の会の副首都構想の関連法案と