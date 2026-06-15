映画コメンテーターの有村昆（４９）が１３日に自身のインスタグラムを更新。マイケル・ジャクソンの伝記的映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」公開の興奮をつづった。インスタグラムを更新した有村は、息子とともにマイケルのコスプレをした写真を投稿。「映画が遂に公開。自宅で親子で『ポウ！』。パパも８歳の息子もテンション高くなって、思わずパチリ」と親子のほほ笑ましい時間を共有した。１５日に取材に応じた有村は「