ノアの「ＷＲＥＳＴＬＥＭＡＧＩＣ（ＷＭ）」（１５日、後楽園ホール）で、石川修司（５０）が関本大介に勝ってＧＨＣハードコア王座奪還に成功した。２０２４年５月から翌２５年６月まで１年以上にわたり同王座を保持した石川は、５月２５日の「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ」で田中将斗を破り新王者となった佐藤光留に挑戦を表明。しかし光留が負傷によりタイトル返上したため、同じく王座挑戦の意向を表明していた関本との決