◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）北中米Ｗ杯の１次リーグＦ組初戦を迎えたＦＩＦＡランキング１８位の日本は、準優勝３度で同８位の強豪オランダと２―２で引き分けた。１点を追う後半１２分、ＭＦ中村敬斗（２５）＝Ｓランス＝が同点ゴール。中村は日本代表史上７人目となるＷ杯デビュー戦弾となった。オランダに勝ち越された後、後半４４分にＣＫから途中出場したＦＷ小川航