アメリカ・カナダ・メキシコの3か国で開かれている「FIFAワールドカップ2026」。日本の初戦、午前5時から行われたオランダとの激闘に鹿児島も沸きました。 「会場は大きな盛り上がりを見せています」 鹿児島市で開かれたパブリックビューイングには、およそ170人が集まりました。 （サポーター）「日本も前回大会でいい成績を残しているので、勝てると思っている」 どちらにも勝ってもらいたい 一