本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/15（月） EUR/USD 1.1500（80億ユーロ） 1.1520（9.36億ユーロ） 1.1525（11億ユーロ） 1.1530（6.31億ユーロ） 1.1550（6.07億ユーロ） 1.1575（9.72億ユーロ） 1.1600（16億ユーロ） 1.1610（5.81億ユーロ） 1.1625（11億ユーロ） 1.1630（5.74億ユーロ） USD/JPY 159.00（9.31億ドル） 159.