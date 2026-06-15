15日未明、山形県上山市の国道で乗用車と軽乗用車が衝突し、軽乗用車を運転していた55歳の男性が死亡しました。15日午前1時50分ごろ、上山市関根の国道13号で乗用車と軽乗用車が正面衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた新潟市中央区の会社員・小見信一さん（55）が病院に運ばれましたが、外傷性くも膜下出血のため午前3時40分に死亡が確認されました。また、乗用車を運転していた南陽市宮内の37歳の男性看護師が右手