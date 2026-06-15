アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、トランプ大統領は「合意が成立した」と発表しました。【写真を見る】UFCを観戦するトランプ氏、真剣なまなざしで…ホルムズ海峡「解放」で一件落着か？米とイランの交渉アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉が行われました。ホルムズ海峡の通航に関して、トランプ大統領は14日、自身のSNSで「ホルムズ海峡の自由かつ無償の通航を全面的に許可」と表明。また、イラン側も「19