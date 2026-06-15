乃木坂46の元メンバーでプロ雀士、麻雀カフェ経営者・中田花奈（31）が15日までに自身のインスタグラムを更新。元チームメンバーとの2ショットをアップした。「真夏とかき氷食べてきた」「もう夏ですね」と書き出した田中。元乃木坂46でタレントの秋元真夏をメンションして2ショットを披露した。「Artistspoken 『共に楽しく』今週も配信されましたー！」とコメント。「よろしくです〜聴いてね」と添えた。ファンからは「