俳優の岩瀬洋志が15日、都内で映画「山口くんはワルくない」（監督守屋健太郎）浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつに出席した。劇中のさわやかな浴衣姿で登壇。夏が近づく中、今年の夏に何をしたいか聞かれると「海に行ってサーフィンしたい！海外に行きたい」とThe夏な回答。「友達がサーフィンをやっているので、僕もやってみようかなと。スノボをやっているのでサーフィンもいけるんちゃうかと思ってます」と新たな
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