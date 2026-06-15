１５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は初の７万円に迫った。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の合意が好感され、これまで原油高で振るわなかった銘柄も含め幅広い業種で値を上げた。今後は、株価の急上昇をけん引してきた人工知能（ＡＩ）や半導体関連株による「ＡＩ相場」の持続性に焦点が移りそうだ。トランプ米大統領による合意の表明後、東京市場は主要国の中で初めて取引時間を迎えた。日経平均は取引開