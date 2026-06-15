元NHKのフリーアナ武田真一（58）が15日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。番組冒頭でサッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会で日本代表が強豪オランダに追いついて引き分けだった試合結果を喜びのあまり「勝ち」と伝えてしまった。オランダ相手に2度先行されたものの追いついて2−2の引き分けとして勝ち点1を奪取していた。番組冒頭で、ゆずのテーマソングの直後に武田は「日本代表勝ちました」