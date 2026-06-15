横浜FCは15日、DF佃颯太(18)が期限付き移籍先のゲントから復帰することを発表した。佃はU-18から昇格した今季、ゲントのセカンドチームへそのまま期限付き移籍していた。ただ、ベルギー2部での出場は1試合のみ。「正直、苦しいことや辛いことそして何より悔しい思いもたくさんしました」と振り返っている。その上で佃は復帰に際して以下のように伝えた。「それでもベルギーでの挑戦を通して、多くのことを学び選手としても人