不動産売買を手掛ける山形県米沢市の会社が山形地方裁判所米沢支部から破産手続きの開始決定を受けたことが分かりました。負債額はおよそ１億３２００万円にのぼります。 帝国データバンク山形支店によりますと、米沢市金池の不動産業者「メゾン」は今月4日付けで山形地方裁判所米沢支部から破産手続き開始決定を受けたということです。 ■「メゾン」の事業内容は 「メゾン」は１９７９年に設立。「不動産買取センタ}