酒田市の夜を不安に陥れた男がまたしても逮捕されました。 【写真を見る】関係者が明かす犯人の人物像とは？ 酒田市の連続放火事件に絡み、男を再逮捕元勤務先の代表を取材「よく“金を貸してほしい”と言われていた」（山形） 山形県酒田市の連続放火事件に絡み、物置小屋に放火したとして逮捕・起訴された２３歳の男が、別の日に車から物を盗み火をつけるなどしていた疑いで再逮捕されました。 男が以前勤務していた会社