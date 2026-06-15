ヤマガラだ▶▶この作品を最初から読む住宅地や公園、河川敷など、私たちの身近なところに思いも寄らない鳥たちが生息していることを知っていますか？鳥たちの可愛い素顔や豆知識をイラストレーターのpiro piro piccoloさんが楽しく解説する鳥マンガ第2弾には、たくさんの発見が詰め込まれています。意外な生態やその鳥ならではの特徴が分かると、いつもの通勤や散歩の途中に、素敵な出合いがあるかもしれませんよ。※