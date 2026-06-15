15日は晴れて、蒸し暑い1日となりました。 県内は16日も高気圧に覆われる見込みです。 予想最高気温は「長崎市で28℃」「佐世保市で30℃」と、真夏日に迫る予報となっています。 紫外線対策や熱中症対策を、しっかりと行いましょう。 ▼15日(月)21時～ 3時間ごとの天気 ▼16日(火)の洗濯情報 ▼16日(火)の気温 ▼16日(火)の熱中症情報 ▼16日(火)のPM2.5予想