【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、「エンポリオ アルマーニ」2026年春夏メンズコレクション「ORIGINS」コラボレーションソング「Sand Castle」のスペシャルクリップを公開した。 ■英語歌詞の日本語・中国語訳をメンバーのシュウ・フェンファンが担当 INIとエンポリオ アルマーニの本コラボレーションでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲とともに、ビジュアル・音楽・