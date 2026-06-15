本日の日経平均株価は、米国とイランが戦闘終結合意を正式に締結したことを受けリスク選好の買いが加速し、前日比3297円高の6万9317円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は40社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、米ファンドによるTOB価格にサヤ寄せをする形